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Лукаку — о переходе в «Челси»: «Я счастлив вернуться в этот прекрасный клуб»

20:26
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Новый игрок «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в лондонский клуб, сообщается на официальном сайте.

«Счастлив вернуться в этот прекрасный клуб. Это долгий путь, я приехал сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь с большим опытом и более зрелым. Мои отношения с «Челси» много для меня значат. Я поддерживал «Челси» в детстве, и теперь возвращаюсь, чтобы помочь выиграть больше титулов. Это потрясающее чувство», — цитирует Лукаку официальный сайт синих.

28-летний бельгиец заключил с «Челси» соглашение до 2026 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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