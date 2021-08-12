Новый игрок «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал свое возвращение в лондонский клуб, сообщается на официальном сайте.

«Счастлив вернуться в этот прекрасный клуб. Это долгий путь, я приехал сюда ребенком, которому нужно было многому научиться, а теперь я возвращаюсь с большим опытом и более зрелым. Мои отношения с «Челси» много для меня значат. Я поддерживал «Челси» в детстве, и теперь возвращаюсь, чтобы помочь выиграть больше титулов. Это потрясающее чувство», — цитирует Лукаку официальный сайт синих.

28-летний бельгиец заключил с «Челси» соглашение до 2026 года.