«Челси» объявил о переходе Лукаку
20:05
«Челси» сообщил о переходе форварда «Интера» Ромелу Лукаку на официальном сайте клуба. Контракт 28-летнего бельгийца рассчитан на пять лет.
Ранее форвард уже выступал за «Челси» с 2011-й по 2014 год.
Журналист Николо Скира писал, что английский клуб заплатит за трансфер футболиста 115 миллионов евро.
Нападающий начинал карьеру в «Андерлехте», «Челси» отдавал его в аренду «Вест Бромвичу» и «Эвертону». После перехода и расставания с «Эвертоном» бельгиец также играл за «Манчестер Юнайтед» и «Интер».
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