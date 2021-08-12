«Челси» объявил о переходе Лукаку

«Челси» сообщил о переходе форварда «Интера» Ромелу Лукаку на официальном сайте клуба. Контракт 28-летнего бельгийца рассчитан на пять лет.

Ранее форвард уже выступал за «Челси» с 2011-й по 2014 год.

Журналист Николо Скира писал, что английский клуб заплатит за трансфер футболиста 115 миллионов евро.

Нападающий начинал карьеру в «Андерлехте», «Челси» отдавал его в аренду «Вест Бромвичу» и «Эвертону». После перехода и расставания с «Эвертоном» бельгиец также играл за «Манчестер Юнайтед» и «Интер».