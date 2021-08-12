Директор «Челси» Грановская высказалась о возвращении Лукаку

Директор «Челси» Марина Грановская высказалась о возвращении форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

Сообщалось, что синие заплатили за трансфер 115 миллионов евро.

«Очевидно, что Лукаку входит в число лучших форвардов и бомбардиров планеты. Мы в полном восторге, что добились его возвращения в клуб.

Мы надеемся на то, что прошлогодний успех станет основой для последующего и Лукаку сыграет важную роль в достижении командой поставленных целей", — цитирует Грановскую официальный сайт «Челси».

Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до лета 2026 года.