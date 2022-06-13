Лофтус-Чик может стать частью сделки по переходу Шкриньяра из «Интера» в «Челси»

«Челси» готов расстаться со своим воспитанником Рубеном Лофтусом-Чиком, чтобы приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает Dialy Mail.

Сейчас главным претендентом на Шкриньяра является французский «ПСЖ». Клуб уже предложил «Интеру» за игрока 50 миллионов евро, но «нерадзурри» требуют минимум на 20 больше.

Контракт «Челси» с Лофтусом-Чиком рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует еще один итальянский клуб — «Лацио».

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.