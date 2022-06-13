Эриксен не планирует подписывать новый контракт с «Брентфордом»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен, чей контракт с английской командой истекает 30 июня, принял решение покинуть клуб. Он не будет пописывать с командой новый контракт, сообщает журналист Альфредо Педулла.

«Пчелы» были готовы сделать 30-летнего датчанина своим самым высокооплачиваемым игроком, причем с большим отрывом.

Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Лестера».

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи в 10 матчах за команду. Летом он может получить статус свободного агента.