«Ливерпулю» вручили чемпионский кубок. Момент, которого ждали 30 лет
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После матча 37-го тура премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси» (5:3) прошла церемония награждения чемпионов Англии. «Красным» вручили кубок за победу в АПЛ.
На счету клуба 19 побед в английской премьер-лиге. Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году.
Досрочную победу в чемпионате команда Юргена Клоппа оформила по итогам 31-го тура. 25 июня в последнем матче игрового тура «Челси» победил «Манчестер Сити» — 2:1, после чего «красные» стали недосягаемыми для «горожан» даже в теории.
BOSSSSSS!!! ??#LFCchampions pic.twitter.com/P2TYpm4mlc— Liverpool FC (Premier League Champions ?) (@LFC) July 22, 2020
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