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«Ливерпулю» вручили чемпионский кубок. Момент, которого ждали 30 лет

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«Ливерпуль» — чемпион Англии сезона-2019/20. Фото Twitter
«Ливерпуль» — чемпион Англии сезона-2019/20. Фото Twitter
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После матча 37-го тура премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси» (5:3) прошла церемония награждения чемпионов Англии. «Красным» вручили кубок за победу в АПЛ.

На счету клуба 19 побед в английской премьер-лиге. Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году.

Досрочную победу в чемпионате команда Юргена Клоппа оформила по итогам 31-го тура. 25 июня в последнем матче игрового тура «Челси» победил «Манчестер Сити» — 2:1, после чего «красные» стали недосягаемыми для «горожан» даже в теории.


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