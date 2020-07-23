«Ливерпулю» вручили чемпионский кубок. Момент, которого ждали 30 лет

После матча 37-го тура премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси» (5:3) прошла церемония награждения чемпионов Англии. «Красным» вручили кубок за победу в АПЛ.

На счету клуба 19 побед в английской премьер-лиге. Последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году.

Досрочную победу в чемпионате команда Юргена Клоппа оформила по итогам 31-го тура. 25 июня в последнем матче игрового тура «Челси» победил «Манчестер Сити» — 2:1, после чего «красные» стали недосягаемыми для «горожан» даже в теории.

AT LONG LAST, LIVERPOOL RAISE THE PREMIER LEAGUE TROPHY! pic.twitter.com/q9hJpquFR8 — DAZN Canada (@DAZN_CA) July 22, 2020



