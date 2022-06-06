«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Лидса». На игрока также претендует «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» включился в борьбу за полузащитника «Лидса»

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса, сообщает The Times.

Однако 26-летний англичанин также является приоритетной трансферной целью «Манчестер Сити» в полузащиту.

При этом, помимо «Сити», на игрока сборной Англии также претендуют «Арсенал», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Филлипс забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.