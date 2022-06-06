Милнер согласился на понижение зарплаты по новому контракту с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» согласовал новый контракт с полузащитником Джеймосм Милнером, сообщает The Athletic.

Действующий контракт 36-летнего англичанина с мерсисайдцами истекает уже в конце июня, однако теперь стороны приблизились к новому соглашению. При этом новый контракт будет рассчитан на один год, он предусматривает солидное понижение заработной платы футболиста.

Соглашение между сторонами было достигнуто в последние сорок восемь часов, о заключении сделки объявят на этой неделе. Кроме того, Джеймс Милнер отказался от более выгодных предложений от двух клубов из АПЛ и из МЛС.

В сезоне-21/22 полузащитник провел 39 матчей за красных с учетом всех соревнований.