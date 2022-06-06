«Ливерпуль» претендует на нападающего «Бенфики» Нуньеса

«Ливерпуль» входит в число претендентов на нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, утверждает The Times.

Английский клуб уже провел предварительные переговоры относительно потенциального трансфера 22-летниего форварда.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 мяча и отдал 4 результативные передачи в 41 матче за лиссабонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» готова продать своего лучшего бомбардира за сумма около 80 миллионов евро.