«Ливерпуль» сыграет с «Саутгемптоном» в 1/8 финала Кубка Англии в среду, 28 февраля. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ливерпуль» — «Саутгемптон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Кубка Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Кубок Англии стартовал 3 ноября 2023 года, финал турнира пройдет 25 мая 2024-го.

Победителем Кубка в сезоне 2023/2024 стал «Манчестер Сити».

На прошлой неделе «Ливерпуль» выиграл Кубок английской лиги.

Кубок Англии: календарь в актуальном виде и результаты