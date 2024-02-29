Гол Галлахера на 91-й минуте вывел «Челси» в 1/4 финала Кубка Англии

«Челси» вырвал победу у «Лидса» в матче 1/8 финала Кубка Англии — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

На 8-й минуте Матео Фернандес вывел гостей вперед. Однако еще до перерыва синие отыгрались и вышли вперед — отличились Николас Джексон и Михаил Мудрик. В начале второй половины Фернандес оформил дубль и сравнял счет. На 1-й добавленной минуте полузащитник хозяев Конор Галлахер забил победный мяч.

Соперником «Челси» по 1/4 финала будет «Лестер», который ранее переиграл «Борнмут» (1:0).