«Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии в среду, 28 февраля. Матч пройдет на стадионе «Ноттингем Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Кубка Англии нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

143-й розыгрыш Кубка Англии стартовал 3 ноября 2023 года, финал турнира состоится 25 мая 2024-го.

Действующим чемпионом является «Манчестер Сити».

Кубок Англии: календарь в актуальном виде и результаты