Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» подписал контракт с болбоем, подавшим мяч Тренту перед угловым в игре с «Барселоной»

18:45
Окли Каннонье. Фото ФК «Ливерпуль»
Окли Каннонье. Фото ФК «Ливерпуль»
Теги:

Молодой нападающий Окли Каннонье подписал свой первый профессиональный контракт с «Ливерпулем», информирует официальный сайт клуба.

17-летний форвард несколько лет назад присоединился к детской команде «Ливерпуля» U12, покинув школу «Лидс Юнайтед».

Юный футболист стал известен в 2019 году — он был болбоем на ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:0). Именно он быстро подал мяч перед угловым защитнику Тренту Александер-Арнолду, с передачи которого Дивок Ориги установил окончательный счет.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/academy/437420-oakley-cannonier-signs-first-pro-contract-with-lfc#

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Англия — Дания: прогноз Николая Писарева на полуфинал Евро-2020
«Черчесов — отличный тренер. Если РФС решит с ним расстаться, то Тедеско — суперкандидат». Кураньи — о Евро, сборной России и Германии, Рангнике и Захаряне
Ватерполистки пробились в Токио. Как дела с остальными игровиками?
«Они часто кричали на меня. Это двигало вперед». Как российский защитник стал звездой НХЛ
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд