«Ливерпуль» подписал контракт с болбоем, подавшим мяч Тренту перед угловым в игре с «Барселоной»
18:45
Молодой нападающий Окли Каннонье подписал свой первый профессиональный контракт с «Ливерпулем», информирует официальный сайт клуба.
17-летний форвард несколько лет назад присоединился к детской команде «Ливерпуля» U12, покинув школу «Лидс Юнайтед».
Юный футболист стал известен в 2019 году — он был болбоем на ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:0). Именно он быстро подал мяч перед угловым защитнику Тренту Александер-Арнолду, с передачи которого Дивок Ориги установил окончательный счет.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/academy/437420-oakley-cannonier-signs-first-pro-contract-with-lfc#
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