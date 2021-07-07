«Ливерпуль» подписал контракт с болбоем, подавшим мяч Тренту перед угловым в игре с «Барселоной»

Молодой нападающий Окли Каннонье подписал свой первый профессиональный контракт с «Ливерпулем», информирует официальный сайт клуба.

17-летний форвард несколько лет назад присоединился к детской команде «Ливерпуля» U12, покинув школу «Лидс Юнайтед».

Юный футболист стал известен в 2019 году — он был болбоем на ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:0). Именно он быстро подал мяч перед угловым защитнику Тренту Александер-Арнолду, с передачи которого Дивок Ориги установил окончательный счет.