Хадсон-Одои избежал лишения прав за превышение скорости

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои избежал лишения водительских прав за превышение скорости, сообщает BBC.

6 августа прошлого года игрок двигался со скоростью 90 миль в час на участке с ограничением 50 миль в чаc.

На суде 20-летний футболист признал вину и объяснил превышение скорости тем, что опаздывал на тренировку.

Он заявил, что на тот момент «испытывал серьезное давление на работе», а также столкнулся с «проблемами в личной жизни».

В результате Хадсон-Одои был оштрафован на 834 фунта, а на его права начислили шесть штрафных баллов.