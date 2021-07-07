Хадсон-Одои избежал лишения прав за превышение скорости
20:00
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои избежал лишения водительских прав за превышение скорости, сообщает BBC.
6 августа прошлого года игрок двигался со скоростью 90 миль в час на участке с ограничением 50 миль в чаc.
На суде 20-летний футболист признал вину и объяснил превышение скорости тем, что опаздывал на тренировку.
Он заявил, что на тот момент «испытывал серьезное давление на работе», а также столкнулся с «проблемами в личной жизни».
В результате Хадсон-Одои был оштрафован на 834 фунта, а на его права начислили шесть штрафных баллов.
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