«Арсенал» сделал предложение по полузащитнику «Лиона» Ауару

«Арсенал» направил официальное предложение по полузащитнику «Лиона» Уссему Ауару, сообщает le10sport.

По информации источника, «канониры» рассчитывают подписать 23-летнего француза в летнее трансферное окно. Сумма предложения не сообщается, известно, что «Лион» хочет получить за футболиста от 20 до 25 миллионов евро.

В сезоне-2020/2021 Ауар провел 33 матча за «Лион», на его счету восемь голов и четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 42 миллиона евро.

6 июля сообщалось, что Ауар пропускает тренировки «Лиона» из-за желания покинуть клуб.