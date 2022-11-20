«Ливерпуль» планирует отпустить Чемберлена бесплатно

Руководство «Ливерпуля» намерено бесплатно отпустить полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена летом 2023 года, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, боссы «Ливерпуля» не заинтересованы в продлении контракта с игроком. Футболист покинет клуб летом на правах свободного агента.

29-летний хавбек перешел в команду из Ливерпуля летом 2017 года из «Арсенала». Стоимость полузащитника по данным портала Transfermarkt оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Чемберлен провел 4 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах и результативными действиями не отличился.