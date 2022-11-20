Поттер предложил командам отказаться от перелетов на самолетах на гостевые матчи АПЛ

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер предложил командам английской премьер-лиги подумать о том, чтобы перестать добираться на выездные матчи самолетом.

«Если подумать об объеме авиационных выбросов, то это совсем не круто.

Мы должны переосмыслить путешествия самолетом. Но мы выступаем в АПЛ, и мы должны стараться готовиться как можно лучше.

Мы должны переосмыслить, стоит ли нам добираться на выездные матчи самолетом. Мы летаем внутри страны, и эта проблема является вызовом. Мы должны найти решение», — цитирует Поттера The Telegraph.

Тренер подчеркнул, что в большинстве случаев команды АПЛ предпочитают добираться на выездные матчи самолетом, даже если проводят в воздухе всего 15 минут.