«Манчестер Юнайтед» отправит Роналду в молодежную команду, если не договорится о его уходе

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует отправить нападающего Криштиану Роналду в молодежную команду, если не смогут договориться об уходе игрока на своих условиях, сообщает The Telegraph. Клуб не планирует выплачивать остаток зарплаты.

По информации издания, клуб хочет, чтобы 37-летний португалец отказался от зарплаты, которую должен получить за 7 месяцев, оставшихся по контракту. Нападающий получает в клубе 500 тысяч фунтов в неделю.

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации после скандального интервью нападающего Пирсу Моргану, в котором игрок раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Также руководство не хочет, чтобы португалец возвращался в клуб после чемпионата мира-2022 в Катаре.

В текущем сезоне португальский нападающий сыграл 16 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.