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«Ливерпуль» не смог обыграть «Ньюкасл», пропустив на 95-й минуте

16:25
24 апреля. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1. Мохамед Салах забивает гол. Фото Reuters
24 апреля. Ливерпуль. «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1. Мохамед Салах забивает гол. Фото Reuters
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«Ливерпуль» в матче 33-го тура чемпионата Англии на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1.

За «красных» на третьей минуте отличился Мохамед Салах.

Гости забили ответный гол на 90+2-й минуте, однако его не засчитали после просмотра видеоповтора из-за игры рукой.

Несмотря на это, «Ньюкасл» все же отыгрался. На 90+5-й минуте гол забил Джозеф Уиллок.

«Ливерпуль» занимает шестое место в таблице. «Ньюкасл» — 15-й.

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33-й тур

«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (1:0)

Голы: Салах, 3 (1:0). Уиллок, 90+5 (1:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Вайналдум, Тиагу Алькантара (Джонс, 77), Фабинью, Роберту Фирмину, Салах, Мане, Жота (Милнер, 58).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Уиллок, 65), Фернандес, Ритчи, Дамметт, Шелви, Альмирон (Гэйл, 85), Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи, Жоэлинтон (Уилсон, 61).

Предупреждения: Озан Кабак, 9. Фернандес, 16. Фабинью, 89.

Судья: Марринер (Англия).

24 апреля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Ливерпуль — Ньюкасл Юнайтед

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