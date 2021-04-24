«Ливерпуль» не смог обыграть «Ньюкасл», пропустив на 95-й минуте
«Ливерпуль» в матче 33-го тура чемпионата Англии на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 1:1.
За «красных» на третьей минуте отличился Мохамед Салах.
Гости забили ответный гол на 90+2-й минуте, однако его не засчитали после просмотра видеоповтора из-за игры рукой.
Несмотря на это, «Ньюкасл» все же отыгрался. На 90+5-й минуте гол забил Джозеф Уиллок.
«Ливерпуль» занимает шестое место в таблице. «Ньюкасл» — 15-й.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
33-й тур
«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (1:0)
Голы: Салах, 3 (1:0). Уиллок, 90+5 (1:1).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Озан Кабак, Вайналдум, Тиагу Алькантара (Джонс, 77), Фабинью, Роберту Фирмину, Салах, Мане, Жота (Милнер, 58).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк (Уиллок, 65), Фернандес, Ритчи, Дамметт, Шелви, Альмирон (Гэйл, 85), Лонгстафф, Сен-Максимен, Мерфи, Жоэлинтон (Уилсон, 61).
Предупреждения: Озан Кабак, 9. Фернандес, 16. Фабинью, 89.
Судья: Марринер (Англия).
24 апреля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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