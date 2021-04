Нападающий «Ливерпуля» Салах вошел в историю клуба

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 33-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Для 28-летнего египтянина этот мяч стал 20-м в нынешнем сезоне премьер-лиги. Таким образом, Салах стал единственным игроком мерсисайдцев, который забивал 20 и более голов в трех разных сезонах в чемпионате.

Mohamed Salah has become the first Liverpool player to score 20 or more goals in three different Premier League seasons ??? pic.twitter.com/u5HUcKaNaO