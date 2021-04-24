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Нападающий «Ливерпуля» Салах вошел в историю клуба

15:09
Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 33-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Для 28-летнего египтянина этот мяч стал 20-м в нынешнем сезоне премьер-лиги. Таким образом, Салах стал единственным игроком мерсисайдцев, который забивал 20 и более голов в трех разных сезонах в чемпионате.

Футболист перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» накануне сезона-2017/18 и выиграл с командой чемпионство в АПЛ и Лигу чемпионов.

Ливерпуль — Ньюкасл Юнайтед

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