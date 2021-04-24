Нападающий «Ливерпуля» Салах вошел в историю клуба
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыл счет в матче 33-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
Для 28-летнего египтянина этот мяч стал 20-м в нынешнем сезоне премьер-лиги. Таким образом, Салах стал единственным игроком мерсисайдцев, который забивал 20 и более голов в трех разных сезонах в чемпионате.
Mohamed Salah has become the first Liverpool player to score 20 or more goals in three different Premier League seasons ??? pic.twitter.com/u5HUcKaNaO— Goal India (@Goal_India) April 24, 2021
Футболист перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» накануне сезона-2017/18 и выиграл с командой чемпионство в АПЛ и Лигу чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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