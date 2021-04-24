«Челси» победил «Вест Хэм» в выездном матче АПЛ
«Челси» в матче 33-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Тимо Вернер в концовке первого тайма. На 81-й минуте хозяева остались в меньшинстве, красную карточку получил защитник Фабиан Бальбуэна.
«Челси» (58 очков) занимает четвертое место в таблице. «Вест Хэм» (55) — 5-й.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
33-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси» — 0:1 (0:1)
Гол: Вернер, 43.
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Джонсон, 83), Цоуфал, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Лансини, 69), Лингард, Пабло Форнальс (Бенрама, 69), Соучек, Боуэн.
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Джеймс, 86), Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью, Канте, Маунт, Вернер (Абрахам, 87), Пулишич (Зиех, 74).
Предупреждения: Вернер, 35. Кристенсен, 42. Менди, 90+3. Канте, 90+5.
Удаление: Бальбуэна, 81.
Судья: Кавана (Англия).
24 апреля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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