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«Челси» победил «Вест Хэм» в выездном матче АПЛ

21:22
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«Челси» в матче 33-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл «Вест Хэм» со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Тимо Вернер в концовке первого тайма. На 81-й минуте хозяева остались в меньшинстве, красную карточку получил защитник Фабиан Бальбуэна.

«Челси» (58 очков) занимает четвертое место в таблице. «Вест Хэм» (55) — 5-й.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси» — 0:1 (0:1)

Гол: Вернер, 43.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс (Джонсон, 83), Цоуфал, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Лансини, 69), Лингард, Пабло Форнальс (Бенрама, 69), Соучек, Боуэн.

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Джеймс, 86), Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью, Канте, Маунт, Вернер (Абрахам, 87), Пулишич (Зиех, 74).

Предупреждения: Вернер, 35. Кристенсен, 42. Менди, 90+3. Канте, 90+5.

Удаление: Бальбуэна, 81.

Судья: Кавана (Англия).

24 апреля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Вест Хэм — Челси

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