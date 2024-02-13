«Ливерпуль» может подписать игрока «Вулверхэмптона» на замену Салаху

Вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету является трансферной целью для «Ливерпуля» и «Арсенала», сообщает Caughtoffside.

По данным источника, «Вулвз» готовы летом продать 23-летнего игрока за сумму около 60 миллионов фунтов (70 миллионов евро), чтобы получить деньги на приобретение новых футболистов. Интерес «Ливерпуля» вызван опасениями по поводу будущего Мохамеда Салаха.

Португальский футболист в текущем сезоне сыграл за «Вулверхэмптон» 18 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.