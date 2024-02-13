«Челси» договорился о переходе 17-летнего сенегальского полузащитника

Сенегальский хавбек клуба «Дару Салам» Пап Дауда Дионг переходит в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По данным источника, 17-летний футболист уже тренируется с командой в Кобхэме. Полузащитник сборной Сенегала U17 присоединился к клубу в декабре. Решение о потенциальной аренде в «Страсбур» будет принято в ближайшие месяцы.

Дионг дважды появлялся на поле в составе юношеской сборной Сенегала на чемпионате мира-2023. Африканская команда дошла до 1/8 финала, в котором по пенальти уступила сборной Франции (0:0, пенальти — 3:5).