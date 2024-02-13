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Сегодня, 08:48

«Челси» договорился о переходе 17-летнего сенегальского полузащитника

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сенегальский хавбек клуба «Дару Салам» Пап Дауда Дионг переходит в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По данным источника, 17-летний футболист уже тренируется с командой в Кобхэме. Полузащитник сборной Сенегала U17 присоединился к клубу в декабре. Решение о потенциальной аренде в «Страсбур» будет принято в ближайшие месяцы.

Дионг дважды появлялся на поле в составе юношеской сборной Сенегала на чемпионате мира-2023. Африканская команда дошла до 1/8 финала, в котором по пенальти уступила сборной Франции (0:0, пенальти — 3:5).

Источник: Фабрицио Романо
Сборная Сенегала по футболу
ФК Челси
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 24 16 6 2 55-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 4 3 56-25 52
3
 Арсенал 24 16 4 4 53-22 52
4
 Тоттенхэм 24 14 5 5 51-36 47
5
 Астон Вилла 24 14 4 6 50-32 46
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 24 11 3 10 51-39 36
8
 Вест Хэм 24 10 6 8 36-42 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Челси 24 10 4 10 41-40 34
11
 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37-39 32
12
 Фулхэм 24 8 5 11 33-39 29
13
 Борнмут 23 7 6 10 31-44 27
14
 Брентфорд 23 7 4 12 34-39 25
15
 Кр. Пэлас 24 6 6 12 27-43 24
16
 Нот. Форест 24 5 6 13 30-44 21
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 24 3 4 17 25-50 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
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10.02 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 2 : 0
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
 3 : 1
10.02 18:00
Ливерпуль – Бернли
 3 : 1
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 1 : 3
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 0 : 2
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 2 : 3
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
 0 : 6
11.02 19:30
Астон Вилла – МЮ
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12.02 23:00
Кр. Пэлас – Челси
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Эрлин Бреут Холанн

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 16
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Ливерпуль

 14
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Борнмут

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П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

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Астон Вилла

 20 1 7
Родри

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Манчестер Сити

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