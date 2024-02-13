Клопп после ухода из «Ливерпуля» планирует заняться строительством домов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп планирует уделить время строительству домов после ухода из английского клуба, сообщает Daily Express.

Как отмечает источник, 56-летний немецкий специалист строит два новых объекта: на родине в Висбадене и на Майорке, так как Белеарские острова являются его любимым местом отдыха.

«Эта чертова штука еще даже не готова, а я плачу по счетам», — в шутку отметил тренер.

Сообщается, что Клопп строит дом в Германии для того, чтобы он и его жена Улла чаще могли быть рядом с семьей. Недавно они впервые стали бабушкой и дедушкой.

В конце января Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» после завершения текущего сезона. Он возглавляет команду с 2015 года.