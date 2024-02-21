Люк Шоу из-за травмы может пропустить остаток сезона и Евро-2024

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу вновь из-за повреждения выбыл на длительный срок, сообщает The Telegraph.

28-летний англичанин получил травму в матче против «Лутон Таун» (2:1) в 25-м туре АПЛ.

По информации источника, ожидается, что Шоу пропусти более трех месяцев и больше не сможет сыграть за манкунианцев в текущем сезоне. Кроме того, он может пропустить Евро-2024.

Шоу получил уже вторую тяжелую травму в текущем сезоне. До этого он выбыл из-за повреждения после матча второго тура АПЛ и не играл около трех месяцев.