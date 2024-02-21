Агент Клоппа рассказал, может ли тренер летом возглавить «Баварию»

Агент Марк Косицке, представляющий интересы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявил, что специалист не возглавит ни одну команду летом этого года.

В январе Клопп сообщил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

«Юрген Клопп не будет тренировать ни один клуб или сборную в течение года после окончания текущего сезона. Это остается неизменным», — приводит слова Косицке журналист Флориан Плеттенберг.

В среду, 21 февраля, «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель также освободит свой пост в конце сезона. Мюнхенцы потерпели три поражения подряд в последних матчах, уступив «Байеру» (0:3), «Лацио» (0:1) и «Бохуму» (2:3).