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Сегодня, 23:40

«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за защитника «Кристал Пэлас» Гехи

Руслан Минаев
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«Ливерпуль» включил защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи в список целей на лето 2024 года, сообщает The Telegraph.

По данным источника, интерес к игроку проявляет и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что приоритетное право выкупа 23-летнего британца есть у «Челси», чьим воспитанником является Гехи. «Синие» получат часть суммы в случае перехода игрока в другой клуб.

Контракт Гехи с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В этом сезоне игрок сборной Англии провел за клуб 26 матчей и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 25 17 6 2 59-24 57
2
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
3
 Ман. Сити 24 16 5 3 57-26 53
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 24 7 4 13 35-43 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 24 5 5 14 34-47 20
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
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21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 - : -
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
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Вест Хэм – Брентфорд
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Астон Вилла

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