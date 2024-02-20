«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за защитника «Кристал Пэлас» Гехи

«Ливерпуль» включил защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи в список целей на лето 2024 года, сообщает The Telegraph.

По данным источника, интерес к игроку проявляет и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что приоритетное право выкупа 23-летнего британца есть у «Челси», чьим воспитанником является Гехи. «Синие» получат часть суммы в случае перехода игрока в другой клуб.

Контракт Гехи с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В этом сезоне игрок сборной Англии провел за клуб 26 матчей и сделал 1 голевую передачу.