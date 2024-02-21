Холанн забил всем соперникам в АПЛ и повторил рекорд Кейна

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил гол в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии против «Брентфорда». Он открыл счет на 71-й минуте встречи.

Таким образом, норвежский форвард теперь забивал каждой из 21 команд АПЛ, с которыми встречался.

Холанн стал лишь вторым игрок в истории лиги с таким достижением. Ранее только Харри Кейн играл против более чем двух команд и забивал каждой из них (32 из 32).