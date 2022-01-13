«Лион» не хочет возвращать Эмерсона в «Челси»

«Лион» пока не решил, хочет ли принимать предложение «Челси» о досрочном расторжении арендного соглашения защитника Эмерсона, сообщается в Twitter Фабрицио Романо.

Французский клуб хочет сохранить футболиста в своем составе. «Челси» ищет замену левому защитнику Бену Чилуэллу, который из-за травмы выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне 27-летний Эмерсон отметился голом и отдал голевую передачу в 16 матчах чемпионата Франции. Контракт защитника с «Челси» истекает в 2024 году.