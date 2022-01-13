Эвра: «В меня бросали бананы на стадионах и издавали уханья, когда я получал мяч»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о расизме в футболе.

«Когда я впервые приехал в Италию, ко мне подошел мужчина, чтобы сфотографировать со своим ребенком, — приводит слова Эвра RMC Sport. — После фотографии ребенок потрогал меня. Он не понял и подумал, что я грязный. В меня бросали бананы на стадионах и издавали уханья, когда я получал мяч. Это придало мне сил, и я стал еще лучше играть. Я являюсь жертвой, хотя ненавижу, когда меня так называют. Давайте не будем обманывать себя, расизм является социальным явлением и существует везде».

Помимо «Манчестер Юнайтед», 40-летний француз играл в «Ницце», «Монако», «Марселе», «Ювентусе» и «Вест Хэме». Он закончил карьеру в 2018 году.