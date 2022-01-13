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Сегодня, 17:20

Эвра: «В меня бросали бананы на стадионах и издавали уханья, когда я получал мяч»

Патрис Эвра рассказал, что в него бросали бананы на стадионах
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о расизме в футболе.

«Когда я впервые приехал в Италию, ко мне подошел мужчина, чтобы сфотографировать со своим ребенком, — приводит слова Эвра RMC Sport. — После фотографии ребенок потрогал меня. Он не понял и подумал, что я грязный. В меня бросали бананы на стадионах и издавали уханья, когда я получал мяч. Это придало мне сил, и я стал еще лучше играть. Я являюсь жертвой, хотя ненавижу, когда меня так называют. Давайте не будем обманывать себя, расизм является социальным явлением и существует везде».

Помимо «Манчестер Юнайтед», 40-летний француз играл в «Ницце», «Монако», «Марселе», «Ювентусе» и «Вест Хэме». Он закончил карьеру в 2018 году.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/cris-de-singe-jets-de-bananes-evra-raconte-le-racisme-qu-il-a-subi-durant-sa-carriere_AV-202201130252.html
Патрис Эвра
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 21 17 2 2 53-13 53
2
 Челси 21 12 7 2 45-16 43
3
 Ливерпуль 20 12 6 2 52-18 42
4
 Вест Хэм 21 11 4 6 39-27 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 19 9 4 6 30-27 31
8
 Вулверхэмптон 19 8 4 7 14-14 28
9
 Брайтон 19 6 9 4 20-20 27
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Саутгемптон 20 5 9 6 24-30 24
12
 Брентфорд 20 6 5 9 24-30 23
13
 Кр. Пэлас 20 5 8 7 29-30 23
14
 Астон Вилла 19 7 1 11 25-30 22
15
 Эвертон 18 5 4 9 23-32 19
16
 Лидс 19 4 7 8 21-37 19
17
 Уотфорд 18 4 1 13 22-36 13
18
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
19
 Ньюкасл 19 1 8 10 19-42 11
20
 Норвич 20 2 4 14 8-44 10
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38 тур
1.01 15:30
Арсенал – Ман. Сити
 1 : 2
1.01 18:00
Уотфорд – Тоттенхэм
 0 : 1
1.01 20:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 2 : 3
2.01 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 2 : 1
2.01 17:00
Лидс – Бернли
 3 : 1
2.01 17:00
Эвертон – Брайтон
 2 : 3
2.01 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 2
3.01 20:30
МЮ – Вулверхэмптон
 0 : 1
31.05 00:00
Лестер – Норвич
 - : -
31.05 00:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 17 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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