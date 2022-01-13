«Челси» хочет сохранить Рюдигера и готов платить 240 тысяч евро в неделю

«Челси» не оставляет попыток продлить контракт с защитником Антонио Рюдигером, пишет The Sun. Соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2022 года.

По данным источника, 28-летний игрок отклонил предложение синих в размере 167 тысяч евро в неделю. Футболист хочет получать в «Челси» около 240 тысяч евро. Скорее всего, «Челси» согласится на такие условия, сам Рюдигер также хочет остаться в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что в услугах Рюдигера заинтересованы мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Бавария».