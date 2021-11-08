Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на увольнение Дина Смита с поста главного тренера «Астон Виллы».

«Увольнение Дина Смита из «Астон Виллы» — это еще одно судорожное, паническое, бессмысленное решение», — написал Линекер в Twitter.

The sacking of Dean Smith by @AVFCOfficial is another knee-jerk, panicky, rubbish decision. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) November 7, 2021

Бирмингемский клуб объявил об увольнении Смита с поста главного тренера команды 7 ноября.

После 11 туров чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 10 очков и расположилась на 16-м месте в турнирной таблице.