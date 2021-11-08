Линекер: «Увольнение Смита из «Астон Виллы» — это паническое и бессмысленное решение»
Линекер прокомментировал увольнение Дина Смита с поста главного тренера «Астон Виллы»
11:10
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на увольнение Дина Смита с поста главного тренера «Астон Виллы».
«Увольнение Дина Смита из «Астон Виллы» — это еще одно судорожное, паническое, бессмысленное решение», — написал Линекер в Twitter.
Бирмингемский клуб объявил об увольнении Смита с поста главного тренера команды 7 ноября.
После 11 туров чемпионата Англии «Астон Вилла» набрала 10 очков и расположилась на 16-м месте в турнирной таблице.
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