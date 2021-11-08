Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер не будет уволен из «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Манчестер Сити»

12:26
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не будет уволен после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Англии, сообщает The Guardian.

По информации источника, после встречи «Сити» от руководства «Юнайтед» не поступало сигналов относительно увольнения тренера.

Таким образом, Сульшер продолжить работу после паузы на игры национальных команд и будет руководить «МЮ» в матче 12-го тура чемпионата с «Уотфордом».

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.theguardian.com/football/2021/nov/07/solskjr-expects-to-be-in-charge-for-manchester-uniteds-trip-to-watford

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
0