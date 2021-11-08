Сульшер не будет уволен из «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Манчестер Сити»
12:26
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не будет уволен после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Англии, сообщает The Guardian.
По информации источника, после встречи «Сити» от руководства «Юнайтед» не поступало сигналов относительно увольнения тренера.
Таким образом, Сульшер продолжить работу после паузы на игры национальных команд и будет руководить «МЮ» в матче 12-го тура чемпионата с «Уотфордом».
После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/2021/nov/07/solskjr-expects-to-be-in-charge-for-manchester-uniteds-trip-to-watford
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю