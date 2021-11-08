Терри: «Райс — лучший на своей позиции в мировом футболе»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри оценил игру полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (3:2).

«Деклан Райс – лучший на своей позиции в мировом футболе. Что за игрок!» – написал Терри в Twitter.

Decland Rice is the best in his position in world football. What a player @_DeclanRice ? https://t.co/APf9PNJ7sJ — John Terry (@John2606Terry) November 7, 2021

В нынешнем сезоне 22-летний англичанин забил три мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за лондонский клуб.

После 11 туров чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 23 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 22 очками идет на четвертой позиции.