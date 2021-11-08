Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Терри: «Райс — лучший на своей позиции в мировом футболе»

10:58

Бывший защитник «Челси» Джон Терри оценил игру полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (3:2).

«Деклан Райс – лучший на своей позиции в мировом футболе. Что за игрок!» – написал Терри в Twitter.

В нынешнем сезоне 22-летний англичанин забил три мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за лондонский клуб.

После 11 туров чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 23 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 22 очками идет на четвертой позиции.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/John2606Terry/status/1457450568608329734

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
0