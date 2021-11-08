Терри: «Райс — лучший на своей позиции в мировом футболе»
10:58
Бывший защитник «Челси» Джон Терри оценил игру полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (3:2).
«Деклан Райс – лучший на своей позиции в мировом футболе. Что за игрок!» – написал Терри в Twitter.
В нынешнем сезоне 22-летний англичанин забил три мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за лондонский клуб.
После 11 туров чемпионата Англии «Вест Хэм» набрал 23 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 22 очками идет на четвертой позиции.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/John2606Terry/status/1457450568608329734
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