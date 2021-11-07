Дин Смит покинул пост главного тренера «Астон Виллы»
«Астон Вилла» на официальном сайте объявила, что главный тренер команды Дин Смит 7 ноября покинул клуб.
Смит пришел в команду в октябре 2018 года и в первый же сезон помог «Вилле» вернуться в премьер-лигу.
Также он доводил бирмингемцев до финала Кубка английской лиги.
В этом сезоне «Астон Вилла» после 11 матчей набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.
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