Дин Смит покинул пост главного тренера «Астон Виллы»

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила, что главный тренер команды Дин Смит 7 ноября покинул клуб.

Aston Villa Football Club can confirm that the Club have parted company with Head Coach Dean Smith. — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 7, 2021

Смит пришел в команду в октябре 2018 года и в первый же сезон помог «Вилле» вернуться в премьер-лигу.

Также он доводил бирмингемцев до финала Кубка английской лиги.

Thank you for the memories, Dean. pic.twitter.com/PfcSpncqHh — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 7, 2021

В этом сезоне «Астон Вилла» после 11 матчей набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.