«Лидс» требует от «Ньюкасла» 35 миллионов фунтов за форварда Харрисона
«Ньюкасл» интересуется нападающим «Лидса» Джеком Харрисоном, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «павлины» хотят получить за 25-летнего англичанина 35 миллионов фунтов. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи впечатлен игрой футболиста и намерен уговорить руководство своего клуба потратиться на трансфер.
В прошлом сезоне Харрисон забил 10 голов и сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16,2 миллиона фунтов.
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3
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4
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12
|Кр. Пэлас
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13
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14
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|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
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|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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