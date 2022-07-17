«Лидс» требует от «Ньюкасла» 35 миллионов фунтов за форварда Харрисона

«Ньюкасл» интересуется нападающим «Лидса» Джеком Харрисоном, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «павлины» хотят получить за 25-летнего англичанина 35 миллионов фунтов. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи впечатлен игрой футболиста и намерен уговорить руководство своего клуба потратиться на трансфер.

В прошлом сезоне Харрисон забил 10 голов и сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16,2 миллиона фунтов.