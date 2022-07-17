Младший брат Джуда Беллингема подписал профессиональный контракт с «Бирмингемом»

«Бирмингем» объявил о подписании профессионального контракта с полузащитником Джоубом Беллингемом.

Срок соглашения не уточняется. Контракт вступит в силу с 23 сентября 2022 года, когда футболисту исполнится 17 лет.

Игрок принял участие в 3 матчах основной команды и не отличился результативными действиями.

Джоуб Беллингем — младший брат полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, который также является воспитанником «Бирмингема».