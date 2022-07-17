«Манчестер Юнайтед» может подписать Невеша из «Вулверхэмптона» в случае, если трансфер де Йонга провалится

«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает Daily Express.

По данным источника, «МЮ» рассматривает кандидатуру 25-летнего португальца на случай, если у клуба сорвется трансфер футболиста «Барселоны» Френки де Йонга.

В сезоне-2021/22 Невеш забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 36 матчах за «Вулверхэмптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.