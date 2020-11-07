«Лидс» потерпел крупное поражение в матче с «Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» победил «Лидс» (4:1) в матче восьмого тура чемпионата Англии.
В составе победителей забивали Скотт Данн, Эбере Эзе и Андре Айю, также мяч в свои ворота отправил Элдер Кошта. У гостей отличился Патрик Бэмфорд.
«Пэлас» набрал 13 очков и занимает шестое место. У «Лидса» 10 очков и 14-я позиция. В следующем туре «Кристал Пэлас» на выезде сыграет с «Бернли», а «Лидс» примет «Арсенал».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Кристал Пэлас» — «Лидс» — 4:1 (3:1)
Голы: Данн, 12 (1:0). Эзе, 22 (2:0). Бэмфорд, 27 (2:1). Элдер Кошта, 42 — в свои ворота (3:1). Айю, 70 (4:1).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Клайн, Ридевалд (Маккарти, 77), Макартур, Куяте, Эзе, Таунсенд (Шлупп, 71), Айю (Бентеке, 85), Заа.
«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски, Кох, Стрейк (Робертс, 71), Эйлинг, Клих, Бэмфорд, Элдер Кошта (Рафинья, 46), Харрисон.
Предупреждения: Купер, 49. Клих, 77.
Судья: Кавана.
7 ноября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
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