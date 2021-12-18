«Арсенал» в гостях разгромил «Лидс»
«Арсенал» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии разгромил «Лидс» со счетом 4:1.
Дубль в этой встрече оформил 20-летний бразильский нападающий Габриэль Мартинелли. Еще по голу у Букайо Сака и Эмила Смит-Роу.
В составе хозяев с пенальти отличился Рафинья.
Отметим, что «Арсенал» в первом тайме совершил рекордное количество ударов в створ (11). Кроме того, «канониры» преодолели отметку в 7000 голов в чемпионате Англии.
«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лидс» — 16-й.
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