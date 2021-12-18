«Арсенал» нанес рекордное количество ударов в матче с «Лидсом»
«Арсенал» в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лидса» нанес в первом тайме 11 ударов в створ ворот соперника. Это рекордный показатель для первых таймов матчей АПЛ с момента начала сбора подобной статистики агентством Opta (cезон-2003/04).
К 50-й минуте «канониры» уже вели со счетом 3:0. Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли оформил дубль и стал автором 7000 гола «Арсенала» с момента основания чемпионата Англии по футболу в 1888 году.
«Канониры» стали третьей командой в Англии, кому удалось преодолеть эту отметку. Ранее это сделали «Эвертон» (7139 голов) и «Ливерпуль» (7069).
11 — Arsenal's 11 shots on target in the first half against Leeds is the most on record (since 2003-04) in the opening 45 minutes by any side in a single Premier League first half. Peppered. #LEEARS pic.twitter.com/zO8RjbcmAy— OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю