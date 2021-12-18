«Арсенал» нанес рекордное количество ударов в матче с «Лидсом»

«Арсенал» в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лидса» нанес в первом тайме 11 ударов в створ ворот соперника. Это рекордный показатель для первых таймов матчей АПЛ с момента начала сбора подобной статистики агентством Opta (cезон-2003/04).

К 50-й минуте «канониры» уже вели со счетом 3:0. Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли оформил дубль и стал автором 7000 гола «Арсенала» с момента основания чемпионата Англии по футболу в 1888 году.

«Канониры» стали третьей командой в Англии, кому удалось преодолеть эту отметку. Ранее это сделали «Эвертон» (7139 голов) и «Ливерпуль» (7069).