Нападающий Мартинелли забил 7000-й гол «Арсенала»
Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лидса» в первом тайме оформил дубль.
20-летний бразилец при этом стал автором 7000 гола «Арсенала» с момента основания чемпионата Англии по футболу в 1888 году.
«Канониры» стали третьей командой в Англии, кому удалось преодолеть эту отметку. Ранее это сделали «Эвертон» (7139 голов) и «Ливерпуль» (7069).
Мартинелли в этом сезоне провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.
«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
7,000 — Gabriel Martinelli has scored Arsenal's 7,000th top-flight goal, with the Gunners becoming only the third English side to reach that total since the Football League began in 1888, after Everton (7,139) and Liverpool (7,069). Landmark. pic.twitter.com/sv27fbnGDj— OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2021
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