Нападающий Мартинелли забил 7000-й гол «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Лидса» в первом тайме оформил дубль.

20-летний бразилец при этом стал автором 7000 гола «Арсенала» с момента основания чемпионата Англии по футболу в 1888 году.

«Канониры» стали третьей командой в Англии, кому удалось преодолеть эту отметку. Ранее это сделали «Эвертон» (7139 голов) и «Ливерпуль» (7069).

Мартинелли в этом сезоне провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 передачи.

«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.