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«Лестер» продлит контракт с Харви Барнсом

19:57
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Полузащитник Харви Барнс близок к продлению контракта с «Лестером», сообщает The Athletic.

Действующий договор рассчитан до 2024 года, однако клуб готов предоставить футболисту новое соглашение на четыре сезона на более выгодных условиях.

В прошлом сезоне 23-летний Барнс забил 9 голов в 25 матчах АПЛ. Он был кандидатом на поездку на Евро-2020 в составе сборной Англии, но из-за травмы пропустил турнир.

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Иван Шитик все материалы автора

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