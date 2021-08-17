«Лестер» продлит контракт с Харви Барнсом
19:57
Полузащитник Харви Барнс близок к продлению контракта с «Лестером», сообщает The Athletic.
Действующий договор рассчитан до 2024 года, однако клуб готов предоставить футболисту новое соглашение на четыре сезона на более выгодных условиях.
В прошлом сезоне 23-летний Барнс забил 9 голов в 25 матчах АПЛ. Он был кандидатом на поездку на Евро-2020 в составе сборной Англии, но из-за травмы пропустил турнир.
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