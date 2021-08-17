«Тоттенхэм» включился в борьбу за Зума
19:08
«Тоттенхэм» претендует на защитника «Челси» Курта Зума, утверждает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на 26-летнего француза является другой лондонский клуб — «Вест Хэм». «Молотобойцы» были готовы заплатить за центрального защитника около 20 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне Курт Зума отыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых смог отметиться пятью забитыми голами.
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