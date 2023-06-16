«Лестер» объявил о назначении главным тренером клуба ассистента Гвардиолы

«Лестер» назначил Энцо Мареску на пост главного тренера клуба.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на 3 года.

Ранее он занимал пост ассистента главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы. 43-летний Мареска только один раз был главным тренером большого клуба. Он в 2021 году руководил «Пармой», откуда был уволен после 5 месяцев работы.

В прошедшем сезоне «Лестер» занял 18-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип.