«Челси» отклонил первое предложение «Арсенала» по Хаверцу

«Челси» не принял стартовое предложение «Арсенала» по полузащитнику команды Каю Хаверцу, сообщает журналист Натан Гиссинг.

«Челси» рассчитывает выручить за 24-летнего немца 75 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Хаверц забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 47 матчах за команду во всех турнирах.