«Лестер» перед матчем со «Спартаком» обыграл «Манчестер Юнайтед»
«Лестер» выиграл у «Манчестер Юнайтед» (4:2) в матче восьмого тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Юри Тилеманс, Чаглар Сеюнджю, Джейми Варди и Патсон Дака. У гостей забивали Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд.
«Лисы» — соперники «Спартака» по Лиге Европы. Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 4:2 (1:1)
Голы: Гринвуд, 19 (0:1). Тилеманс, 31 (1:1). Чаглар Сеюнджю, 78 (2:1). Рэшфорд, 82 (2:2). Варди, 83 (3:2). Дака, 90+1 (4:2).
«Лестер»: Шмейхель, Эванс (Вестергор, 88), Рикарду Перейра, Амарти, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Сумаре, Мэддисон (Перес, 73), Варди, Ихеаначо (Дака, 77).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Матич (Лингард, 80), Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Санчо (Рэшфорд, 65), Гринвуд (Мактоминай, 80).
Предупреждения: Линделеф, 52. Ван-Биссака, 85. Погба, 86.
Судья: Поусон (Англия).
16 октября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
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