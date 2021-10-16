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«Лестер» перед матчем со «Спартаком» обыграл «Манчестер Юнайтед»

19:00
Джейми Варди (в центре). Фото ФК «Лестер»
Джейми Варди (в центре). Фото ФК «Лестер»
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«Лестер» выиграл у «Манчестер Юнайтед» (4:2) в матче восьмого тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Юри Тилеманс, Чаглар Сеюнджю, Джейми Варди и Патсон Дака. У гостей забивали Мейсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд.

«Лисы» — соперники «Спартака» по Лиге Европы. Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — 4:2 (1:1)

Голы: Гринвуд, 19 (0:1). Тилеманс, 31 (1:1). Чаглар Сеюнджю, 78 (2:1). Рэшфорд, 82 (2:2). Варди, 83 (3:2). Дака, 90+1 (4:2).

«Лестер»: Шмейхель, Эванс (Вестергор, 88), Рикарду Перейра, Амарти, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Сумаре, Мэддисон (Перес, 73), Варди, Ихеаначо (Дака, 77).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Матич (Лингард, 80), Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Санчо (Рэшфорд, 65), Гринвуд (Мактоминай, 80).

Предупреждения: Линделеф, 52. Ван-Биссака, 85. Погба, 86.

Судья: Поусон (Англия).

16 октября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Динамо 1
2-й тайм

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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