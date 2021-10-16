Клопп после разгромной победы над «Уотфордом» назвал Салаха лучшим футболистом мира
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (5:0).
«Это было хорошо! Не могу сказать иначе. После паузы на матчи сборных трудно найти ритм, но ребята играли неплохо, несмотря на то, что перед матчем провели всего одну тренировку. Уверен, у «Уотфорда» были идеи, но мы не позволили им играть. Блестящие голы, отличный настрой, энергия и характер.
Салах? Его выступление сегодня было грандиозным. Он - лучший. Мы все это видим. Кто лучше него? Нам не нужно говорить о том, что Месси и Роналду сделали для мирового футбола и своего господства. Но сейчас Салах лучший», — цитирует Клоппа BT Sport.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 18 очками в 8 матчах.
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