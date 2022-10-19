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Сегодня, 10:32

Лэмпард считает, что полузащитник Онана сможет проявить себя в «Эвертоне»

Мария Гусева
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказал мнение, что полузащитник Амаду Онана сможет проявить себя в клубе.

«Амаду — очень талантливый игрок. Мы действительно рады, что он есть у нас в команде. Я думаю, что в будущем ситуация станет лучше. Когда я только начал с ним разговаривать, то сразу понял, что он является яркой личностью и очень зажигательным молодым человеком», — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда.

21-летний бельгиец перешел в «Эвертон» из «Лилля» этим летом. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Онана провел за «Эвертон» 10 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей во всех турнирах.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Эвертон
0
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И В Н П +/- О
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 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
3
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
7
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
10
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
11
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
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38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
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Харри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

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Манчестер Сити

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Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
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Фулхэм

 3 1 0
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