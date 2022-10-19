Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:41

Клопп — о матче с «Вест Хэмом»: «Они всегда доставляли нам много проблем»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

«Я не уверен, что мы можем придать игре с «Вест Хэмом» еще большее значение, чем мы уже придаем. Безусловно, мы их очень уважаем. Они всегда доставляли нам много проблем. Их тренер проделывает невероятную работу. У них много действительно достойных игроков», — цитирует пресс-служба клуба Клоппа.

Матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» пройдет 19 октября в 21.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
Несколько стран бойкотируют конгресс FIG из-за России. Почему это глупо
Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки РФ
NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС
Телеведущий в эфире набросился с критикой на Байдена за беспокойство об Украине
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конте рассказал о настрое «Тоттенхэма» на матч с «МЮ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
3
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
7
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
10
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
11
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 6 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости